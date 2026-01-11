Gençlerbirliği Spor Kulübü, Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Ahmet Çalık’ı vefatının 4’üncü yılında unutmadı. Kırmızı-siyahlı kulüp, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla altyapısından yetişen eski futbolcusunu andı.

Kulüp tarafından paylaşılan görselde, Ahmet Çalık’ın fotoğrafına yer verilirken, “Daima kalbimizde olacaksın… Saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz” ifadeleri kullanıldı. Paylaşım, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alarak futbolseverlerden büyük ilgi gördü.

“Daima kalbimizde olacaksın”

Gençlerbirliği’nin paylaşımında, Ahmet Çalık’ın kulüp için taşıdığı özel yere vurgu yapıldı. Altyapıdan yetişerek Türk futboluna kazandırılan önemli isimlerden biri olan Çalık’ın, kulüp tarihindeki yeri ve hatırasının daima yaşayacağı mesajı verildi.

Genç yaşta hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık, futbolculuğu, karakteri ve bıraktığı izlerle hem Gençlerbirliği camiasında hem de Türk futbolunda unutulmazlar arasında yer alıyor.

Ahmet Çalık Kimdir?

Ahmet Çalık, 26 Şubat 1994’te Ankara’da doğmuş, Türk futbolunun sevilen savunma oyuncularından biridir. Futbola Gençlerbirliği altyapısında başlayan Çalık, 2011 yılında A takıma yükselerek Süper Lig’de adını duyurdu. Başarılı performansının ardından 2017 yılında Galatasaray’a transfer oldu ve burada Süper Lig ile Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı. Daha sonra Konyaspor’a geçen Ahmet Çalık, yeşil-beyazlı ekipte kaptanlık yaparak takımın önemli isimlerinden biri haline geldi. Oyun bilgisi, hava toplarındaki etkinliği ve saha içindeki liderliğiyle tanınan milli futbolcu, Türkiye A Milli Takımı formasını da 8 kez giydi. Ahmet Çalık, 11 Ocak 2022’de Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu 27 yaşında hayatını kaybetti. Genç yaşta yaşamını yitiren Çalık, futbolculuğu ve kişiliğiyle Türk futbolunda derin bir iz bırakarak saygı ve özlemle anılmaya devam ediyor.