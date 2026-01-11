Altındağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelinde faaliyet gösteren eğlence mekanlarına yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Vatandaşların sağlığını ve güvenliğini korumak amacıyla yapılan kontrollerde çok sayıda işletme mercek altına alındı.

Zabıta ekipleri, denetimler sırasında iş yerlerinin vergi levhası ve çalışma ruhsatlarını incelerken, hijyen koşulları, fiziki yapılar, kullanılan ekipmanlar ve gıda ürünlerinin son kullanma tarihlerini de detaylı şekilde kontrol etti. Özellikle mutfak alanları ve tezgâh üstlerinin temizliği konusunda titiz davranıldı. Ayrıca işletme sahipleri ve çalışanlar, uymaları gereken mevzuat hakkında bilgilendirildi.

Yapılan incelemeler sonucunda mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen 30 işletme hakkında idari işlem uygulandı.

“Halk sağlığına taviz yok”

Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, denetimlerin aralıksız süreceğini belirterek, “Her şeyin başı sağlık. Hemşehrilerimizin sağlığını riske atacak hiçbir duruma müsamaha göstermeyeceğiz. Halk sağlığını olumsuz etkileyecek uygulamalara karşı kararlılıkla mücadele edeceğiz” dedi.

Denetimlerde vatandaş iş birliğinin önemine de dikkat çeken Başkan Tiryaki, karşılaşılan olumsuzlukların 444 39 19 numaralı Altın Masa Çağrı Merkezi, belediyenin sosyal medya hesapları ve WhatsApp hattı üzerinden bildirilebileceğini ifade etti.