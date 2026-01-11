Aksaray’ın Ortaköy ilçesine bağlı Kümbet köyünde soba kaynaklı gaz sızıntısı paniğe neden oldu. Aynı evde bulunan 8 kişi, sabah saatlerinde rahatsızlanarak sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Karbonmonoksit zehirlenmesi tespit edildi

Edinilen bilgilere göre, evde bulunan Fikriye Ö. (66), Züleyha Ö. (61), Cafer Ö. (61), Buket A. (33), Seher D. (27), Kerem D. (10), Kenan İlker A. (8) ve Çağatay D. (4) baş ve karın ağrısı ile mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşadı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk kontrollerde, kişilerin sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiği belirlendi. Rahatsızlanan 8 kişi, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.