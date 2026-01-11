Ankara’nın kalbi Ulus’ta, modern binaların hemen altında binlerce yıllık bir teknoloji yatıyor. Dünyanın en büyük antik yapılarından biri olan Ankara Roma Hamamı, sadece taş ve mermerden ibaret değil; yerin altındaki gizemli galerileriyle asırlara meydan okuyor.

2 Bin Yıllık Mühendislik Harikası: Hypocaust Sistemi

Arkeologların ve tarihçilerin "çağının çok ötesinde" olarak tanımladığı bu yapı, Roma dönemindeki mühendislik dehasını gözler önüne seriyor. Hamamın altında bulunan ve "Hypocaust" adı verilen yerden ısıtma sistemi, günümüzün modern alttan ısıtma teknolojisinin atası sayılıyor. Binlerce yıl önce, yer altındaki bu tünellerden geçen sıcak hava sayesinde devasa mermer bloklar ısıtılıyordu.

Ankara'nın Altındaki Dev Galeriler

Kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılan servis tünelleri ve devasa su kanalları, o dönemdeki şehir planlamasının ne kadar ileri olduğunu gösteriyor. Bu yer altı yolları, sadece su taşımak için değil, aynı zamanda hamamın bakımını yapan görevlilerin gizlice hareket etmesi için tasarlanmıştı. Bugün bu galeriler, Ankara’nın altındaki "gizli şehir" efsanelerinin en somut dayanağını oluşturuyor.

Bilim Dünyası Bu Yapıyı İnceliyor

Modern mimarlar ve teknoloji uzmanları, Roma Hamamı’nın dayanıklılık sırrını araştırıyor. Hiçbir modern yapıştırıcı kullanılmadan, sadece statik hesaplamalarla inşa edilen bu devasa kompleks, Ankara’nın deprem ve doğa olaylarına karşı ne kadar dirençli bir temel üzerine kurulduğunu da kanıtlıyor.

Editör Notu: Ankara’yı gezerken üzerinden geçtiğiniz yolların altında, 2 bin yıl önce yaşayan bir medeniyetin ayak izleri ve muazzam bir teknoloji gizli. AGSAD’dan Ankara’da karma resim sergisi İçeriği Görüntüle