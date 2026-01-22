Bu yıl 98’incisi düzenlenecek Oscar Ödülleri’nin 2026 adayları, Los Angeles’ta gerçekleştirilen törenle açıklandı. Sinema dünyasının en prestijli ödülleri, 15 Mart 2026 tarihinde sahiplerini bulacak. Gecenin sunuculuğunu ise ABD’li talk şov sunucusu ve komedyen Conan O’Brien üstlenecek.
En İyi Film Adayları
-
Bugonia
-
F1
-
Frankenstein
-
Hamnet
-
Marty Supreme
-
One Battle After Another
-
The Secret Agent
-
Sentimental Value
-
Sinners
-
Train Dreams
En İyi Yönetmen Adayları
-
Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
-
Ryan Coogler – Sinners
-
Josh Safdie – Marty Supreme
-
Joachim Trier – Sentimental Value
-
Chloé Zhao – Hamnet
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Adayları
-
Elle Fanning – Sentimental Value
-
Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
-
Amy Madigan – Weapons
-
Wunmi Mosaku – Sinners
-
Teyana Taylor – One Battle After Another
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Adayları
-
Benicio Del Toro – One Battle After Another
-
Jacob Elordi – Frankenstein
-
Delroy Lindo – Sinners
-
Sean Penn – One Battle After Another
-
Stellan Skarsgård – Sentimental Value
En İyi Kadın Oyuncu Adayları
-
Jessie Buckley – Hamnet
-
Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
-
Kate Hudson – Song Sung Blue
-
Renate Reinsve – Sentimental Value
-
Emma Stone – Bugonia
En İyi Erkek Oyuncu Adayları
-
Timothée Chalamet – Marty Supreme
-
Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
-
Ethan Hawke – Blue Moon
-
Michael B. Jordan – Sinners
-
Wagner Moura – The Secret Agent
En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı
-
Frankenstein
-
Kokuho
-
Sinners
-
The Smashing Machine
-
The Ugly Stepsister
En İyi Uluslararası Film (Yabancı Film) Adayları
-
Brezilya: The Secret Agent
-
Fransa: It Was Just an Accident
-
Norveç: Sentimental Value
-
İspanya: Sirat
-
Tunus: The Voice of Hind Rajab
En İyi Orijinal Senaryo
-
Blue Moon
-
It Was Just an Accident
-
Marty Supreme
-
Sentimental Value
-
Sinners
En İyi Uyarlama Senaryo
-
Bugonia
-
Frankenstein
-
Hamnet
-
One Battle After Another
-
Train Dreams
En İyi Kadro
-
Hamnet
-
Marty Supreme
-
One Battle After Another
-
The Secret Agent
-
Sinners
En İyi Uzun Metraj Animasyon
-
Arco
-
Elio
-
KPop Demon Hunters
-
Little Amelie or the Character of Rain
-
Zootopia 2
En İyi Kısa Animasyon Filmi
-
Butterfly
-
Forevergreen
-
The Girl Who Cried Pearls
-
Retirement Plan
-
The Three Sisters
En İyi Kostüm Tasarımı
-
Avatar: Fire and Ash
-
Frankenstein
-
Hamnet
-
Marty Supreme
-
Sinners
En İyi Prodüksiyon Tasarımı
-
Frankenstein
-
Hamnet
-
Marty Supreme
-
One Battle After Another
-
Sinners
En İyi Kurgu
-
F1
-
Marty Supreme
-
One Battle After Another
-
Sentimental Value
-
Sinners
En İyi Görüntü Yönetimi
-
Frankenstein
-
Marty Supreme
-
One Battle After Another
-
Sinners
-
Train Dreams
En İyi Ses
-
F1
-
Frankenstein
-
One Battle After Another
-
Sinners
-
Sirat
En İyi Görsel Efekt
-
Avatar: Fire and Ash
-
F1
-
Jurassic World Rebirth
-
The Lost Bus
-
Sinners