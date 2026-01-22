Baba Yapım imzalı “Aynı Yağmur Altında” dizisi için geri sayım başladı. Yakında atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan dizinin resmi afişi yayınlandı. Cumartesi günü ikinci bölüm çekimlerine başlanacak olan projenin tasarımı Hasan Burak Kayacı’ya ait. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Ali Balcı oturuyor.

Senaryosunu Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik ve Hakan Kandal’ın kaleme aldığı dizinin afişinde; Nilsu Berfin Aktaş, Burak Tozkoparan, Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Levent Ülgen, Mine Çayıroğlu, Taro Emir Tekin ve Bahar Şahin yer alıyor.

Gazze Protestosunda Başlayan Aşk Hikâyesi

Çekimleri İngiltere’de başlayan “Aynı Yağmur Altında”, Londra’dan İstanbul’a uzanan çarpıcı bir aşk hikâyesinikonu alıyor. Dizide Nilsu Berfin Aktaş, hayatını insan hakları mücadelesine adamış olan Rosa karakterine hayat veriyor. Rosa’nın Londra’da katıldığı bir Gazze protestosunda, Burak Tozkoparan’ın canlandırdığı Ali ile yolları kesişiyor.

İkilinin yolları daha sonra İstanbul’da yeniden birleşirken, farklı kültürlerden gelen bu iki gencin aşkı büyük bir sınavdan geçiyor. “Aynı Yağmur Altında”, aşk, vicdan ve kimlik arayışını güçlü bir dramatik dille ekrana taşımaya hazırlanıyor.