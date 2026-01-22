Ankara’nın en yoğun kullanılan toplu taşıma güzergâhlarından biri olan Keçiören Metrosu ile ilgili EGO’dan kamuoyunu bilgilendiren resmi bir açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, ray değişimi çalışmaları Dutluk ile Şehitler istasyonları arasında gerçekleştirilecek. Çalışmanın, metro hattında güvenli ve sürdürülebilir ulaşımın sağlanması amacıyla planlandığı belirtildi.

Gece Saatlerinde Tek Hat İşletmesi

EGO Genel Müdürlüğü, çalışmaların daha hızlı ve sağlıklı şekilde tamamlanabilmesi için bazı zorunlu işletme düzenlemeleri uygulanacağını bildirdi. Bu kapsamda, belirli istasyonlarda saat 22.00’den sonra tek hat üzerinden sefer yapılacak.

Hangi İstasyonlar Etkilenecek?

Duyuruya göre;

Kuyubaşı İstasyonu

Dutluk İstasyonu

istasyonlarında saat 22.00 itibarıyla tek hat işletmesine geçilecek. Bu süreçte yolcu iniş ve binişleri tek platform üzerinden yapılacak.

Yolculara Uyarı

Yetkililer, düzenleme süresince yolcuların anons ve yönlendirme levhalarını dikkate almalarını isterken, çalışmalar tamamlandığında seferlerin yeniden normal düzene döneceğini vurguladı. EGO, güncel bilgilendirmelerin resmi kanallar üzerinden paylaşılacağını da hatırlattı.