Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefiyle kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’ndan çekildiklerini açıkladı.

Uysal, Türkiye’de güvenlik tehditleri gerekçe gösterilerek başlatılan sürecin artık hedefine ulaşmaktan uzaklaştığını ifade ederek, “PKK’nın çeşitli yapılanmaları silah bırakmayacaklarını açıkça ilan etmişken ortaya konulan bu stratejiyle Türkiye'nin ileri gitme imkânı kalmamıştır” dedi.

AK Parti iktidarı ile Cumhur İttifakı’nı hedef alan Uysal, sürecin siyasi amaçlarla yürütüldüğünü savunarak şunları söyledi:

“Türkiye’nin birliği ve huzurundan ziyade her şeyin merkezine bir kişinin iktidarının konulduğunu görüyoruz. Etnik bölücü siyaseti ödüllendirerek gidilebilecek bir yer yoktur. Amaç PKK vesayetini kaldırmak olmalıyken, bugün isim ve ambalaj değiştirerek bu vesayetin kurumsallaştırıldığını görüyoruz. Teröristbaşının huzuruna çıkmakla huzur sağlanamaz.”

“Milletin iradesinin yeniden İmralı’ya taşınmasına karşıyız”

DP lideri, komisyona ilk etapta üye vermelerinin nedenlerini açıklarken, terör örgütlerini dolaylı muhatap haline getiren yaklaşıma karşı olduklarını vurguladı. Komisyonun son kararlarının kabul edilemez olduğunu belirten Uysal şöyle devam etti:

“AKP-MHP ortaklığının getirdiği teklif doğrultusunda alınan karar, milli ve vicdani anlayışla komisyonda kalmamıza imkân bırakmamıştır. Teröristbaşının ayağına gitmek, milletin iradesini bir hainin huzuruna taşımak anlamına gelir. Bu yanlışın parçası olmayacağız ve komisyondan çekildiğimizi ilan ediyoruz.”

Uysal, açıklamasının sonunda İmralı vurgusu yaparak,

“Ne acıdır ki 64 yıl önce şehit Başbakanımız Adnan Menderes’in şahsında milli iradenin katledildiği İmralı, bu kez de milletin vicdanının katline sahne olacaktır” ifadelerini kullandı.