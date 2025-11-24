Ankara’nın Polatlı ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Mizgin Ertekin (19), kaldığı kız öğrenci yurdunun 4’üncü katındaki odasının penceresinden henüz belirlenemeyen bir nedenle düşerek ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan genç öğrenci, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, düşmenin nasıl gerçekleştiğinin belirlenmesi için polis ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.