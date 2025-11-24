Burdur'daki Öğretmenler Günü kutlama programı Cumhuriyet Meydanı'nda başladı. Törende, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Necmeddin Dinç, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklâl Marşı okundu. Çelenk sunma törenine İl Milli Eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri, okul müdürleriyle öğrenciler de katıldı.

Tören daha sonra Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans Salonu'nda devam etti. Buradaki törene Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Balcı, İl Emniyet Müdür Vekili Hakan Çiğiltepe ile öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından törende il genelinde yapılan şiir ve kompozisyon yarışmasında birinci olan öğrenciler eserlerini okudu. İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin yer aldığı oratoryo ve halk oyunu gösterisinin ardından tören sona erdi. Vali Bilgihan ve katılanlar öğrencilerin resim sergisini de gezdi.