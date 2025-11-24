Burdur'un Bucak ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Çamlıca Mahallesi Kartallı Dağı mevkisinde kayalık alanda 3 keçisinin 2 gündür mahsur kaldığını gören sürü sahibi Ali Kuru, bugün saat 10.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan Bucak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, zorlu arazi şartlarında yaptıkları çalışma sonucunda kayalıklarda mahsur kalan keçilerden 2'sininin bulunduğu yere halatla indi. 4 kişilik itfaiye ekibinin 3 saat süren çalışması sonucunda güvenli alana indirilen keçiler sürü sahibi Ali Kurt'a teslim edildi. Ali Kurt itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Keçilerden birinin dün 40 metre yükseklikten düşerek öldüğü belirlendi.