Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Anthony Musaba ve Matteo Guendouzi’nin ardından bir transferi daha tamamladı. Sarı-lacivertli kulüp, altyapısından yetişen ve uzun yıllar formasını giyen Mert Günok’un yeniden takıma katıldığını duyurdu.

Tecrübeli kaleci için kulüp binasında düzenlenen imza törenine; Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, yönetim kurulu üyeleri Ömer Topbaş ve Turgay Terzi ile Sportif Direktör Devin Özek katıldı.

Torunoğulları: “Mert Camiamızın Bir Çocuğu”

İmza töreninde konuşan Ertan Torunoğulları, Mert Günok’un dönüşünden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

“Mert, 10 yaşında Fenerbahçe’ye geldi ve 15 yıl bu kulübe hizmet etti. Kısa bir ayrılığın ardından yuvaya dönmesi hepimizi çok mutlu etti. Hocamızın da özellikle istediği bir kaleciydi. Sahada kalitesiyle, Samandıra’da ise ağabeyliğiyle katkı sağlayacak. İnşallah Mayıs ayında şampiyonluğa ulaşacağız ve Mert’in bunda büyük payı olacak.”

Torunoğulları ayrıca transfer çalışmalarının süreceğini ve kadroya takviyelerin devam edeceğini vurguladı.

Devin Özek: “Ailemize Hoş Geldin”

Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek ise kısa konuşmasında,

“Mert, ailemize hoş geldin. Birlikte başarılı yıllar geçireceğimize inanıyoruz” dedi.

Mert Günok: “Çok Duygusalım”

Yeniden sarı-lacivertli formayı giyecek olmanın mutluluğunu yaşayan Mert Günok, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Buraya tekrardan geri döndüğüm için çok duygusalım. Normalde konuşmakta zorlanmam ama bugün her röportaj benim için çok zor olacak."

“34 Numaranın Uğuruna İnanıyorum”

Forma numarasıyla ilgili de konuşan tecrübeli kaleci,

“34 numarayla çok önemli başarılar yaşadım. Bu numaranın uğuruna ve sezon sonunda şampiyon olacağımıza inanıyorum” dedi.

Taraftara Mesaj

Sarı-lacivertli taraftarlara da seslenen Mert Günok,

“Kadıköy’de büyüdüm, bu camianın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Taraftarlarımızın sevgisini her zaman hissettim. Yeniden bu formayı giyecek olmak benim için büyük bir mutluluk” ifadelerini kullandı.