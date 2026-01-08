Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara’nın Çankaya ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Cinayete ilişkin ana dava Ankara 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmüş; tetikçi Eray Özyağcı, motosiklet sürücüsü Vedat Balkaya ve keşif yapan Suat Kurt “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ayrıca Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş, “tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış, 5 sanık 2 ile 18 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmış, 10 sanık hakkında ise beraat kararı verilmişti. Dosyası ayrılan 2 sanıkla ilgili yargılama ise devam ediyor.

8 Sanık Hakkında Ayrı Dava Açılmıştı

Sinan Ateş’e yönelik suikast öncesi bilgi temin ettikleri ve cinayet sonrası şüphelilerin gizlenmesine yardım ettikleri iddiasıyla aralarında dönemin Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Burak Kılıç, Ülkü Ocakları Ankara İl Başkan Yardımcısı Suat Yılmazzobu, eski Çubuk Ülkü Ocakları Başkanı Gürsel Horat ve görevden uzaklaştırılan komiser Talha Atalay’ın da bulunduğu 8 sanık hakkında Ankara 34’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

Mahkeme, bu davanın, ana dosyadan ayrılan Mustafa Ensar Aykal ve Serdar Öktem’in yargılandığı dosya ile birleştirilmesine karar vermişti.

Sanıklar Suçlamaları Reddetti

Bugünkü duruşmada sanık Yunus Hasar, Suat Kurt’u evinde sakladığı iddiasını reddederek olaydan haberi olmadığını savundu.

Sanık Suat Yılmazzobu ise Sinan Ateş’in adres bilgilerini sorgulattığı yönündeki iddiaları kabul etmedi. Mahkeme Başkanı’nın mesaj kayıtlarını hatırlatması üzerine Yılmazzobu, bilgileri nereden temin ettiğini bilmediğini söyledi.

Eski komiser Talha Atalay, gönderdiği bilgi notunun sosyal medyada dolaşan bir mesaj olduğunu ve resmi bir emniyet belgesi olmadığını savundu.

Ayşe Ateş’ten “Örgütlü Suç” Vurgusu

Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, duruşmada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bu cinayette farklı gruplardan birçok kişi bir araya gelmişken yargılamanın neden örgütlü suçlar kapsamında yürütülmediği toplum vicdanında ciddi bir soru işareti oluşturmaktadır.”

Mahkemeden Ara Karar

Mahkeme heyeti;

Sanıkların adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması taleplerini reddetti ,

Adli kontrol hükümlerinin devamına karar verdi,

Tanık Yavuz Cihangir ’in dinlenmesine hükmetti,

Duruşmayı 4 Mart tarihine erteledi.