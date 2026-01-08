İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, AK Parti’nin en düşük emekli maaşını 20 bin TL seviyesinde belirleyeceği yönündeki iddialara sert tepki gösterdi.

Çömez, “Zulüm, rant ve talan düzeninin neticesi olarak; insanların açlık ve sefalete mahkum edilmesine itiraz ediyoruz. Böyle bir sadaka kültürüyle karşımıza gelirseniz, İYİ Parti’nin ve onun kadrolarının en güçlü muhalefetiyle karşı karşıya kalacaksınız. Bu millete bu kadar haksızlık yapılamaz” dedi.

TBMM’DE BASIN TOPLANTISI

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, beraberindeki İYİ Partili milletvekilleriyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde basın toplantısı düzenledi.

AK Parti’nin en düşük emekli maaşının 20 bin TL olması yönünde bir teklifle Meclis’e gelmeye hazırlandığına dair iddialara dikkat çeken Çömez, iktidarın ekonomi politikalarını sert sözlerle eleştirdi.

“EMEKLİ AÇLIK SINIRININ ALTINDA YAŞIYOR”

TÜİK verilerine göre açlık sınırının yaklaşık 30 bin TL, yoksulluk sınırının ise 100 bin TL civarında olduğuna işaret eden Çömez, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün en düşük emekli maaşı yaklaşık 19 bin TL. Yani emeklimize 10 bin TL daha verilmesi gerekiyor ki ancak açlık sınırında yaşayabilsin. Bu ülkede 25 milyon insan aldığı ücretle açlık sınırının altında yaşıyor. Aileleriyle birlikte bu sayı 30 milyonu buluyor.”

Çömez, yüksek vergi yüküne, kamu satışlarına, borçlanmaya ve gelecek garantili projelere rağmen toplumun büyük bir kesiminin açlığa mahkûm edildiğini vurguladı.

AK PARTİ’NİN “EMEKLİ KARNESİ”

AK Parti iktidarı döneminde emeklilerin alım gücündeki düşüşe dikkat çeken Çömez, şu karşılaştırmaları paylaştı:

AK Parti iktidara geldiğinde emekli 80 maaşla ev alabiliyordu, bugün 300 maaş gerekiyor.

Eskiden 30 maaşla araba alınabilirken, bugün bu rakam 90 maaşa çıktı.

Emekli maaşının yüzde 80’iyle kira ödenebilirken, bugün ancak 1,3 maaşla kira karşılanabiliyor.

Emekli daha önce 45 kilo et alabilirken, bugün 30 kiloya düştü.

Çeyrek altın alım gücü 19’dan 3–4’e geriledi.

Emeklinin milli gelirden aldığı pay yüzde 51,9’dan yüzde 28,6’ya düştü.

“ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ ALTINDA”

2026 yılı için belirlenen asgari ücretin de yetersiz kaldığını belirten Çömez, yalnızca TÜİK enflasyonu baz alındığında dahi asgari ücretin 32.157 TL olması gerektiğini söyledi.

“Artışlar gerçek enflasyon üzerinden yapılmalı. Asgari ücretli asla açlık sınırının altına mahkûm edilmemeli. Asgari ücret artışları yıllık değil, 3 ya da 6 aylık periyotlarla planlanmalı.”



“İKTİDARIN SADAKA KÜLTÜRÜNE İTİRAZ EDECEĞİZ”

AK Parti’nin 20 bin TL’lik olası teklifine açıkça karşı çıkan Çömez, şu ifadeleri kullandı:

“Böyle bir teklifi kabul etmemiz mümkün değil. Bin liralık artışlarla karşımıza gelirseniz, en güçlü muhalefetimizle karşılaşırsınız. Emek harcamış, prim ödemiş, alın teri dökmüş emeklilerimize açlık ve sefalet reva görülemez.”

Çömez, İYİ Parti olarak emeklilerin hakkını her platformda savunacaklarını vurguladı.

“BOLLUK VE REFAH TÜRK MİLLETİYLE GELECEK”

İYİ Parti iktidarında gelir adaletinin sağlanacağını belirten Çömez, sözlerini şöyle tamamladı:

“Yandaşlar ve çeteler değil, aziz Türk milleti bu ülkenin gelirinden faydalanacak. Türkiye, Türkiye’den yönetilecek. Anadolu’ya bakan, Türk milletini gören bir anlayışla bolluk, bereket ve refah bu ülkeye gelecek.”