Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) 2021-2024 dönemine ait konser harcamalarının kamu zararına yol açtığı iddiasıyla açılan davada ara karar verildi. Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı, savunmasını yapması için Festiva ve Enfest Organizasyon şirketlerinin sahibi tutuklu sanık Selahattin Çelikkaya’ya söz verdi.

“Kimse Bana İş Vermedi, Ben İşi Aldım”

Savunmasında kamu zararına neden olmakla suçlandığını belirten Çelikkaya, organizasyon sektörüne devlet üniversitelerinde ücretsiz festivaller düzenleyerek başladığını ifade etti. Uzun yıllardır sektörün içinde olduğunu vurgulayan Çelikkaya, yapılan konserlerin fahiş fiyatlarla gerçekleştirilmediğini savundu.

ABB için 19 konser düzenlediğini belirten Çelikkaya, “Kimse bana iş vermedi. Ben proje ürettim ve işi aldım” diyerek iddiaları reddetti. Bilirkişi raporlarının yetersiz olduğunu ileri süren Çelikkaya, maliyetlerin bilinçli şekilde düşük hesaplandığını öne sürdü.

“20 Yıllık Emeğimi Yediler”

Konser organizasyonlarının ciddi maliyetler gerektirdiğini söyleyen Çelikkaya, kurulan sahnelerin, teknik altyapının ve sanatçı güvenliğinin büyük önem taşıdığını belirtti. Hakkında kurulan kumpaslar nedeniyle tutuklu olduğunu iddia eden Çelikkaya, ABB’nin yaklaşık 18 aydır alacaklarını ödemediğini de dile getirdi.

Çelikkaya, alanında uzman bilirkişilerden yeni bir rapor hazırlanmasını talep ederek, suçsuz olduğunu ve tahliyesini istedi.

Savcı Tutukluluğun Devamını İstedi

Cumhuriyet savcısı, tanıkların dinlenmesi gerektiğini belirterek sanıkların mevcut halinin devamını talep etti. Sanık avukatları ise bilirkişi raporunun hatalı olduğunu savunarak yeni bilirkişi incelemesi yapılmasını istedi.

Tutuklu Sanık Kalmadı

Mahkeme, ara kararında tutuklu sanıklar Hacı Ali Bozkurt, Onur Evren, Selahattin Çelikkaya, Haluk Erdemir ve Hüseyin Zehir’in adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti. Böylece dosyada tutuklu sanık kalmadı.

Duruşma 31 Mart tarihine ertelendi.

İddianameden Detaylar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, ABB’nin 2021-2024 yılları arasında gerçekleştirdiği konser ve teknik hizmet alımlarında piyasa rayiç bedellerinin üzerinde ödeme yapıldığı öne sürüldü.

İçişleri Bakanlığı müfettişleri ve bilirkişi raporlarına göre, 32 konser hizmet alımında toplam 154 milyon 453 bin 221 liratutarında kamu zararına yol açıldığı iddia edildi.

İddianamede bazı sanıklar hakkında “zincirleme şekilde nitelikli zimmet” suçundan 31 yıl 6 aya kadar, diğer sanıklar hakkında ise 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi.