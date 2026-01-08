Süper Lig’in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Çaykur Rizespor ile Gençlerbirliği, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Serik ilçesine bağlı Belek beldesinde bulunan bir tesiste oynanan mücadele, yağışlı hava şartları altında gerçekleştirildi.

Teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki Çaykur Rizespor ile teknik direktör Metin Diyadin idaresindeki Gençlerbirliği’nin mücadelesinde ilk yarı ev sahibi Rizespor’un üstünlüğüyle tamamlandı. İlk 45 dakikada Halil Dervişoğlu’nun kaydettiği golle Çaykur Rizespor soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İkinci Yarıda Gençlerbirliği Geri Döndü

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna ağırlığını koyan Gençlerbirliği, Dilhan Demir’in golüyle skora denge getirdi: 1-1. Mücadelenin ilerleyen dakikalarında baskısını artıran başkent ekibi, Fıratcan Üzüm’ün golüyle öne geçti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Gençlerbirliği, hazırlık maçında Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup etti.

İki Takım da İkinci Yarıya Hazırlanıyor

Her iki takım da Süper Lig’in ikinci devresi öncesinde kamp çalışmalarını Antalya’da sürdürürken, teknik heyetler hazırlık maçlarında oyuncuların son durumunu görme fırsatı buluyor.