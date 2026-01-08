MHK’nin resmi X (Twitter) hesabından yapılan duyuruya göre, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü oynanacak Turkcell Süper Kupa finalinde düdük Halil Umut Meler’de olacak. Final karşılaşmasında iki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe kupayı müzesine götürmek için sahaya çıkacak.

Süper Kupa Finalinin Hakem Kadrosu Açıklandı

Karşılaşmada Halil Umut Meler’in yardımcılıklarını

İbrahim Çağlar Uyarcan

Abdullah Bora Özkara yapacak.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak.

Gözler Derbi Finalinde

Türk futbolunun en önemli organizasyonlarından biri olan Süper Kupa finali, hem takımlar hem de hakem performansı açısından büyük önem taşıyor. Halil Umut Meler’in yönetimi, futbol kamuoyunda yakından takip edilecek.

Galatasaray–Fenerbahçe Süper Kupa finali, Türk futbolunda sezonun en çok konuşulacak maçlarından biri olmaya aday.