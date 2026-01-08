Basın İlan Kurumu’nun (BİK) 65. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anadolu Ajansı’na (AA) değerlendirmelerde bulunan Genel Müdür Abdulkadir Çay, Kurumun kuruluşundan bu yana basın kuruluşlarını resmî ilan ve reklamlar aracılığıyla düzenli ve sürekli destekleyen önemli bir kamu kurumu olduğunu vurguladı.

Çay, verilen desteklerin basın kuruluşları açısından zaman zaman “can suyu” niteliği taşıdığını belirterek, “Kurumumuzun destekleyici yönünü daha da güçlendirmek için 65. yıl itibarıyla çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz” dedi.

Dijital dönüşüm ve yeni iş birlikleri

Genel Müdür Çay, açıklamasında dijital dönüşüm sürecinin basın sektörü üzerindeki etkilerine de değinerek, Kurum tarafından sağlanan desteklerin genişletilmesi amacıyla kamu kurumları ve sektör paydaşlarıyla iş birliklerinin geliştirildiğini ifade etti. Çay, Basın İlan Kurumu’nun gelecek vizyonunun, dijitalleşme ve yapay zekâ ekseninde şekillendiğini kaydetti.

“Dijital Dönüşüm Çağında Habercilik” paneli 9 Ocak’ta

Basın İlan Kurumu’nun 9 Ocak’ta İstanbul’da düzenleyeceği panele de değinen Çay, “Dijital Dönüşüm Çağında Habercilik: Yapay Zekâ ve Dijital Yetkinlikler” başlıklı panelin, Kurumun misyonunu daha geniş kesimlere anlatma fırsatı sunacağını söyledi.

AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı

Genel Müdür Abdulkadir Çay, Anadolu Ajansı’nın “AA gözünden 2025’e damga vuran olaylar” temasıyla hazırladığı “Yılın Kareleri” oylamasına da katıldı. Çay, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılına ait, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceledi.

Çay;

“Haber” kategorisinde Ashraf Amra’nın “İnsanlar ve bombalar”,

“Spor” kategorisinde Bünyamin Çelik’in “Statların dili”,

“Doğal Yaşam ve Çevre” kategorisinde Özgün Tiran’ın “Yeşilin sonu”,

"Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "Dolunay sefası" adlı fotoğraflarını oyladı.

Bu yıla özel hazırlanan “Gazze: Açlık” kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini’nin “Gazze’de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya” karesini seçen Çay, “Portre” kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda’nın “Annesinin biriciği” adlı fotoğrafına oy verdi.

“2026’da daha umut dolu kareler seçmeyi temenni ediyorum”

Oylamadaki fotoğrafların tamamının son derece profesyonel çalışmalar olduğunu belirten Çay, Anadolu Ajansı’na teşekkür etti. 2025 yılına ait karelerin büyük bölümünün hüzün verici olduğuna dikkat çeken Çay, şu ifadeleri kullandı:

“Maalesef 2025 yılı kareleri arasında içimizi acıtan seçimler yapmak zorunda kaldık. İnşallah 2026 yılında bunları geride bırakır, zihnimizde güzel hatıralar bırakacak kareler seçeriz.”

