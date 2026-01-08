AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığında artış öngören kanun teklifini yarın TBMM Başkanlığı’na sunacak.

En Düşük Emekli Aylığı Artacak

Kanun teklifinin en dikkat çeken maddesi, en düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik düzenleme oldu. Yapılacak artışla birlikte özellikle kök maaşı düşük olan emeklilerin gelirinde iyileşme sağlanması hedefleniyor. Düzenlemenin detaylarının Meclis sürecinde netleşmesi bekleniyor.

Asgari Ücret İşveren Desteği 1.270 Lira Olacak

Teklifte yer alan bir diğer önemli başlık ise asgari ücret işveren desteği. Mevcut destek tutarının 1.270 liraya çıkarılması planlanıyor. Bu adımın, işverenlerin mali yükünü hafifletmesi ve istihdamın korunmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

Meclis Süreci Başlıyor

Yaklaşık 15 maddeden oluşan kanun teklifinin, TBMM’de görüşülmesinin ardından Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edilmesi bekleniyor. Teklifin yasalaşması halinde hem emekliler hem de işverenler açısından önemli düzenlemeler hayata geçmiş olacak.