PFDK tarafından yapılan açıklamaya göre; üst klasman gözlemcileri, klasman gözlemcileri, müsabaka temsilcileri, son 5 yıl içerisinde TFF bünyesinde hakemlik yap knows kişiler, bölgesel hakemler, bölgesel yardımcı hakemler ve bölgesel gözlemciler dahil olmak üzere toplam 509 isim hakkında bahis oynadıkları iddiasıyla yürütülen inceleme tamamlandı.

Kurul ayrıca, daha önce haklarında idari tedbir uygulanarak incelemenin devamına karar verilen 2 futbolcununmevcut tedbir durumlarını da yeniden değerlendirdi. Yapılan incelemeler sonucunda bazı isimler hakkında tedbirlerin kaldırılmasına, bazı dosyalarla ilgili ise disiplin sürecinin devam etmesine karar verildi.

PFDK’nın kararlarının, Türk futbolunda şeffaflık ve disiplinin sağlanması adına önemli bir adım olduğu vurgulanırken, TFF’nin bahisle mücadele konusundaki kararlı tutumunun sürdüğü belirtildi.

Disiplin Kurulu tarafından alınan kararların detaylarının, Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.