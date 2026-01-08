CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV'de Liderler Özel programına konuk oldu. CHP’den seçilip, AKP’ye geçen Mersin Milletvekili ilgili olarak “AK Parti’nin transfer kampanyası var: Gelen milletvekiline bir dönem garanti. Bu arkadaş da CHP’de ya da Mersin’de bir daha seçilme ihtimali olmadığı için bundan yararlanmış.” diye konuştu.

AKP’NİN KAMPANYASI

Söz konusu duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, şunları söyledi: “Aday olduğunda Mersin ayağa kalkmış, arkadaşlarımız itiraz etmiş, uyarılar yapılmış. Disiplin süreçleri işletilmiş ama affedilmiş. En sonunda yandaş kanallara çıkıp “beni partiden atamazsın” noktasına gelmiş. Meğer niyeti baştan belliymiş.

AK Parti’nin transfer kampanyası var: Gelen milletvekiline bir dönem garanti. Bu arkadaş da CHP’de ya da Mersin’de bir daha seçilme ihtimali olmadığı için bundan yararlanmış. Şunu açık söyleyeyim: CHP’nin genlerinden gelen, gerçekten CHP’li olup da AK Parti’ye giden bir milletvekilimiz yok. Allah göstermesin, olursa o ızdıraba zor dayanırız.”