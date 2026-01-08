Gazeteci Fatih Atik, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, hükümetin emeklilere yönelik yeni bir maaş artışı hazırlığında olduğunu ileri sürdü. Paylaşımda, en düşük emekli maaşının 20.000 TL olarak belirlenmesinin planlandığı ifade edildi.

Atik’in aktardığına göre söz konusu artış, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla hayata geçirilecek.

Yaklaşık 4,7 Milyon Emekli Faydalanacak

Paylaşımda yer alan bilgilere göre;

Artıştan 4.692.000 emekli yararlanacak

İlave maaş artışının bütçeye maliyeti yaklaşık 70 milyar TL olacak

Düzenlemenin özellikle en düşük maaş alan emeklileri kapsaması bekleniyor.

Resmi Açıklama Bekleniyor

Şu ana kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ya da AK Parti cephesinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Emekli maaşlarına yönelik artışın, önümüzdeki günlerde TBMM gündemine gelmesi ve yasal düzenleme ile netleşmesi bekleniyor.

Emekliler Gözünü Ankara’ya Çevirdi

Yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri nedeniyle maaş artışı beklentisi içinde olan milyonlarca emekli, iddiaya ilişkin resmi duyuruyu bekliyor. En düşük emekli maaşında yapılacak olası artış, son dönemin en kapsamlı düzenlemelerinden biri olabilir.