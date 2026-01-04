Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi’nde alınan kararla dolmuş ücretlerine zam yapıldı. Yeni tarife, 1 Ocak 2026 itibarıyla Ankara genelindeki tüm dolmuş hatlarında uygulanmaya başladı.

Otobüs ve diğer toplu taşıma kalemlerine yapılan artışların ardından gelen dolmuş zammı, her gün işe ve okula dolmuşla gidip gelen binlerce Ankaralıyı doğrudan etkiliyor. ABB Meclisi’nin aralık ayı toplantısında kabul edilen kararın, özellikle kısa mesafe yolculuk yapan vatandaşların bütçesine yansıdığı belirtiliyor.

Kısa Mesafe Ücretine Yüzde 33 Zam

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından belirlenen ve ABB Meclisi’nde onaylanan yeni tarifeye göre, “indi-bindi” olarak bilinen kısa mesafe dolmuş ücreti yüzde 33 artırıldı. Daha önce 30 TL olan kısa mesafe ücreti, zamla birlikte 40 TL’ye yükseldi.

Uzun Mesafe 45 TL Oldu

Yeni düzenleme kapsamında Ankara’da uzun mesafe dolmuş ücreti 45 TL olarak uygulanmaya başladı.

Öğrenci Ücretleri de Arttı

Zamdan en fazla etkilenen grupların başında öğrenciler ve çocuklu aileler yer alıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için uygulanan indirimli dolmuş ücreti, yeni tarifeyle birlikte 20 TL’den 25 TL’ye çıkarıldı.

Yeni dolmuş tarifesinin, artan ulaşım maliyetleri nedeniyle Ankaralıların günlük harcamalarını önemli ölçüde artırması bekleniyor.