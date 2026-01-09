İHBAR HATTI: 0553 386 94 83

Sonsöz İhbar Hattı’na ulaşan çok sayıda vatandaş, ehliyet affına ilişkin yaşadıkları mağduriyeti gündeme taşıdı. Trafik ihlalleri veya ceza puanı gerekçesiyle sürücü belgelerine el konulan vatandaşlar, mevcut uygulamaların özellikle şoförlük mesleğiyle geçimini sağlayanları işsizliğe sürüklediğini belirtiyor.

Vatandaşların aktardığına göre, ehliyeti alınan binlerce kişi, ölümlü kazaya karışmamış olmalarına ve alkol ya da madde bağımlılığına dair herhangi bir sağlık raporu bulunmamasına rağmen uzun süre direksiyon başına geçemiyor. Bu durumun ekonomik ve sosyal açıdan ciddi mağduriyet yarattığı ifade ediliyor.

“Suçlu değiliz ama cezalandırılıyoruz” ifadelerini kullanan sürücüler, ehliyetine el konulan kişilerin büyük bölümünün ticari araç şoförü, kurye, servis sürücüsü ya da mesleği gereği araç kullanmak zorunda olan vatandaşlardan oluştuğunu vurguluyor.

Yargı Paketi’nde Ehliyet Affı Var mı?

Meclis gündemindeki son Yargı Paketleri, ceza ve infaz sistemine yönelik düzenlemeler içerirken, ehliyet affına ilişkin açık bir hüküm şu ana kadar yer almadı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan önceki açıklamalarda ise, sürücü belgelerine yönelik genel bir affın gündemde olmadığı belirtilmişti. Öte yandan sürücüler, bu konunun ayrı bir düzenleme ya da Yargı Paketi’ne eklenecek yeni bir maddeyle ele alınması gerektiğini ifade ediyor.

Rakamlar Mağduriyetin Boyutunu Gösteriyor!

Resmî ve sektörel verilere göre, Türkiye genelinde yüz binlerce sürücünün ehliyeti farklı gerekçelerle geçici olarak geri alınmış durumda. Ehliyetlerin geri alınma nedenleri arasında;Alkollü araç kullanma, Ceza puanının aşılması, Hız ve kırmızı ışık ihlalleri, Trafik güvenliğini tehlikeye sokan davranışlar yer alıyor.

Ehliyetlerine el konulan sürücüler, ölümlü kazaya neden olmayan ve bağımlılık durumu bulunmayan sürücülerle, ağır suçlara karışanların aynı kefeye konulmaması gerektiğini savunuyor.

Sürücülerin Talepleri Net!

Ehliyet affı talebinde bulunan vatandaşlar, düzenlemenin belirli kriterlerle sınırlandırılmasını istiyor. Talepler özetle şöyle: Ölümlü kazaya karışmamış olmak, Alkol veya madde bağımlılığına ilişkin sağlık raporu bulunmamak, Belirli bir ceza süresini tamamlamış olmak, Trafik güvenliğini doğrudan tehdit eden suçlar kapsam dışında bırakılmak Sürücüler, bu şartları taşıyan kişilere ehliyetlerin iade edilmesinin trafik güvenliğini zayıflatmayacağını, aksine sosyal ve ekonomik mağduriyetleri azaltacağını ifade ediyor.

“Bu Bir Af Değil, Geçim Meselesi”

Vatandaşlar, taleplerinin “cezasızlık” anlamına gelmediğini özellikle vurguluyor. Yapılan çağrılarda, “Bu bir af değil, binlerce ailenin geçim meselesi” ifadeleri öne çıkıyor.

Ehliyet affına ilişkin beklenti sürerken, gözler Meclis’te atılacak olası yeni adımlara çevrilmiş durumda.