Petrol üretimi ve doğal gaz üretiminde artış
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine göre, 8 Ocak Perşembe günü saat 11.00’den 21.00’e kadar Ankara genelinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına etkili olacak.

Yetkililer, rüzgar hızının 40-60 km/saat, yüksek kesimlerde ise yer yer 70 km/saate ulaşmasının beklendiğini belirterek; ulaşımda aksamalar, çatı uçması ile soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Muhabir: Haber Merkezi