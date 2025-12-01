Burdur'da camiye girip etrafı kontrol eden şüphelinin, sadaka kutusunu çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Burdur'da Gazi Camisi'nde dün öğle namazı sonrası giren şüpheli bir süre etrafı kontrol etti. Daha sonra dışarı çıkıp çuvalla tekrar camiye giren şüpheli, sehpa üzerine sabitlenmiş sadaka kutusunu çuvalın içerisine katıp ayrıldı. Cami görevlisi Mikail Aydın, ikindi namazına geldiğinde sadaka kutusunun yerinde olmadığını fark edince kamera kayıtlarını inceledi. İhbar üzerine inceleme yapan polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kamera kayıtlarında şüphelinin camiyi kontrol için girip çıktıktan sonra elindeki çuvalla sadaka kutusunu aldığı anlar yer aldı.