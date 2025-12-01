Etimesgut Belediyesi, halk sağlığını korumak ve ilçe genelinde hijyen standartlarını yükseltmek amacıyla yürüttüğü denetim çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan son geniş çaplı kontrol, Şaşmaz Oto Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirildi.

Denetim ekibine sahada Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven de eşlik etti. Özgüven’e, Zabıta Müdürü Zülküf Sancar ile Ruhsat ve Denetim Müdürü Yusuf Akbulut da katılarak bölgedeki işletmelerde incelemelerde bulundu.

Belediye ekipleri, sanayi sitesindeki iş yerlerinde hijyen koşulları, çalışma alanlarının düzeni, gıda ile temas eden yüzeylerin uygunluğu, personel temizliği ve iş güvenliği gibi pek çok başlıkta ayrıntılı kontroller yaptı. Tespit edilen eksiklikler işletmelere iletilirken, mevzuata aykırı durumlarda gerekli yaptırımlar uygulandı.

Denetimlerde ayrıca işletmelerin ruhsat durumları, faaliyet izinleri ve mevcut belgeler de tek tek gözden geçirildi. Usule aykırı noktalarla ilgili işletme sahiplerine gerekli yönlendirmeler yapıldı ve eksiklerin giderilmesi için işlemler başlatıldı.