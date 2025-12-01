Show TV’nin merakla beklenen yeni dizisi Rüya Gibi, yarın ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Erol Avcı’nın yapımcılığını üstlendiği, TMC Film imzalı dizide Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar başrolleri paylaşıyor. Yapımın yeni kareleri bugün basına servis edildi.

Aydan’ın büyük yükselişi ekrana taşınacak

Senaryosu Emre Özdür, Hazar Kozice ve İdil Ezgi Esen tarafından kaleme alınan Rüya Gibi, İstanbul’un kenar mahallesinde kuaförlük yapan Aydan’ın hayatındaki büyük değişimi konu alıyor. Gizemli iş insanı Emir’le yollarının kesişmesiyle Aydan’ın, lüks bir güzellik merkezinin patroniçesine dönüşeceği hikâyede karakterlerin geçirdiği dönüşüm dikkat çekecek.