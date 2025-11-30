GÖLBAŞI Belediye Başkanı Yakup Odabaşı’nın göreve gelmesinin ardından başlatılan temizlik seferberliği ilçenin dört bir yanında hız kesmeden devam ediyor. Belediye ekipleri, son olarak Oyaca Mahallesi’nde kapsamlı bir mıntıka temizliği gerçekleştirdi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri gün boyunca mahalledeki refüjler, kaldırımlar, yollar, parklar ve bahçelerdehummalı bir çalışma yürüttü. Koordineli şekilde görev yapan ekipler, çalı süpürgeleri ile kaldırımları ve yolları temizlerken, vakumlu yol süpürme araçları cadde ve ara sokakları baştan aşağı yıkayarak bölgeyi tertemiz bir görünüme kavuşturdu.

Mahalle genelindeki çöp kutuları da boşaltılarak çevrede oluşabilecek kötü görüntü ve koku ihtimali ortadan kaldırıldı. Gölbaşı Belediyesi, temizlik seferberliğinin ilçenin diğer mahallelerinde de sürdürüleceğini duyurdu.