Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Gürcistan'da Askeri Kargo Uçağının düşmesiyle şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir için paylaşım yaptı.

"Şehidimiz 14 Kasım Cuma Günü defnedilecek"

Başkan Odabaşı'nın konuya ilişkin paylaşımı şöyle: "Azerbaycan’dan ülkemize dönüş yolunda düşen askerî uçakta şehit olan, Gölbaşımızın yiğit evladı Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir’in cenazesi 14 Kasım Cuma (yarın) Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınacak cuma namazı sonrası Ballıkpınar Mezarlığı’na defnedilecektir. Şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum." şeklinde konuştu.