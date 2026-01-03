Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar sonucu önemli bir operasyona imza attı. Kaçak sigara üretimi ve satışına yönelik yapılan teknik ve saha çalışmaları neticesinde, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.

Yapılan operasyonda E.K. (35) isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin, kiraladığı evlerde kaçak sigara dolumu yaparak ürünleri piyasaya sürdüğü tespit edildi.

Evler Sigara Atölyesine Çevrilmiş

Polis ekiplerinin adreslerde yaptığı aramalarda, 270 kilogram gümrük kaçağı tütünün yanı sıra 523 bin 600 adet makaron, 24 bin boş sigara paketi, 270 paket kaçak sigara ve 2 adet elektrikli sigara dolum makinesi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, gözaltına alınan şüpheli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.