Polatlı Mevcut Muhtarlar Derneği ile Haymana Muhtarlar Derneği, Haymana’da düzenlenen istişare toplantısında buluştu. Ürofiz Otel’de gerçekleştirilen programa, her iki ilçeden çok sayıda muhtarın yanı sıra basın mensupları da katıldı. Toplantıya ev sahipliği yapan Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, muhtarları Haymana’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Programın açılışında konuşan Haymana Muhtarlar Derneği Başkanı Mert Koç, Polatlı’dan gelen muhtarları Haymana’da görmekten mutluluk duyduklarını belirterek, bu buluşmanın gerçekleşmesinde emeği olanlara teşekkür etti. Koç, muhtarlar arası dayanışmanın ve iletişimin güçlenmesinin yerel yönetimlere önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

“Polatlı ve Haymana Ortak Bir Tarihi Paylaşıyor”

Ardından söz alan Polatlı Mevcut Muhtarlar Derneği Başkanı Recai Köseoğlu, Polatlı ile Haymana’nın tarihsel ve kültürel bağlarının güçlü olduğuna dikkat çekti. İki ilçenin geçmişten gelen bu birlikteliğinin, ortak çalışmalarla daha da pekişmesi gerektiğini vurgulayan Köseoğlu, toplantıya ev sahipliği yapan Haymana Belediye Başkanı Levent Koç’a teşekkür etti.

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Haymana Belediye Başkanı Levent Koç ise Polatlı ve Haymana’nın yalnızca coğrafi olarak değil, tarihsel olarak da iç içe geçmiş iki ilçe olduğunu söyledi. Sakarya Meydan Muharebesi’nin her iki ilçenin topraklarında yaşandığını hatırlatan Koç, bu ortak tarihin güçlü bir kardeşlik bağı oluşturduğunu dile getirdi.

Turizm ve Yatırımlar Masaya Yatırıldı

Başkan Koç, konuşmasında muhtarlık kurumunun demokrasinin en önemli yapı taşlarından biri olduğuna vurgu yaparak, muhtarların mahallelerin sesi ve temsilcisi olduğunu belirtti. Siyasi görüşlerden bağımsız olarak hizmet üretmenin önemine değinen Koç, muhtarların her zaman sürecin merkezinde yer aldığını söyledi.

Toplantı kapsamında Haymana’da hayata geçirilen ve planlanan turizm yatırımları da ele alındı. Başdeğirmen Mesire Alanı, kaplıca projeleri ve Sakarya Meydan Muharebesi’ni kapsayan savaş turizmi çalışmaları hakkında bilgi veren Koç, bu projelerin bölge ekonomisi ve turizmi açısından önemli kazanımlar sağlayacağını ifade etti.

Programın ardından muhtarlar, Haymana Belediyesi tarafından kaplıca tesislerinde misafir edildi. Tesisleri gezen muhtarlar, Haymana’nın termal turizm potansiyeli hakkında yetkililerden bilgi aldı. Toplantı ve ziyaretler basın mensupları tarafından da yakından takip edildi.