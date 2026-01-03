Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen silahlı saldırı paniğe yol açtı. Anadolu Bulvarı üzerinde seyir halinde bulunan bir kamyon, başka bir araçtan pompalı tüfekle açılan ateşin hedefi oldu. Saldırının ardından olay yerinden hızla uzaklaşan şüpheliler için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

İhbar üzerine bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını inceleyen ekipler, saldırıda kullanılan aracı kısa sürede tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin kimlikleri belirlendi.

KGYS Görüntüleri Şüphelileri Ele Verdi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında S.Ö., S.A., G.A. ve D.A.A. isimli 4 şüpheli, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfekle birlikte yakalandı. Yapılan ilk incelemelerde olayın, taraflar arasında yaşanan ticari anlaşmazlıktan kaynaklandığı ortaya çıktı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.