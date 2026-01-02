ASKİ tarafından yapılan kamuoyu duyurusuna göre, 03 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 00.00 ile 09.00 arasındaAnkara genelinde bazı mahallelerde zaman zaman kısa süreli su kesintileri meydana gelebilecek.

Açıklamada, suyun yeniden verilmeye başlanmasının ardından özellikle yüksek kotlarda bulunan bölgelerde suyun ulaşmasının biraz zaman alabileceği belirtildi.

Çamlıdere Barajı’nda Çalışmalar Sürüyor

Duyuruda, Çamlıdere Barajı su alma yapısında yürütülen kapasite artırıcı çalışmaların aralıksız devam ettiği ifade edildi. Çalışmaların birkaç gün içinde tamamlanmasının planlandığı, tamamlanmasıyla birlikte benzer aksaklıkların büyük ölçüde önüne geçilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

ASKİ, vatandaşların anlayışı için teşekkür etti.

Su Kesintisinden Etkilenmesi Muhtemel İlçeler ve Mahalleler

Keçiören

Basın Evleri (alt kotlar), Kamil Ocak (alt kotlar), Gümüşdere, Kavacık Subayevleri (alt kotlar), Yeşiltepe, Şenyuva (üst kotlar), Yayla (Porsuk Caddesi ile 1436 Sokak arası), Atapark, Ufuktepe, Osmangazi, Kanuni, Bademlik, Hisar, Kafkas, Karşıyaka, Köşrelik

Çankaya

Koru (alt kotlar), Alacaatlı (alt kotlar), Ümit, Mutlukent, Ahmet Taner Kışlalı, Kavaklıdere, Esatoğlu, Bademlidere, Kazım Özalp, Büyükesat

Yenimahalle

Demetevler, Varlık, Ragıp Tüzün, İhsanlar, Tepealtı, Çarşı, Ostim, Uğur Mumcu, Serhat, Aşağı Yahyalar, Çamlıca (bir kısmı), Demetevler (bir kısmı), Mehmet Akif Ersoy (bir kısmı), Kuzey Yıldızı (bir kısmı)

Mamak

Akderevler, Diriliş, Gülveren, Hürel, Bahçelerüstü, Demirlibahçe, Şafaktepe, Mehtap

Altındağ

Gültepe, Baraj (üst kotlar), Atıfbey, Örnek, Kale, Zübeyde Hanım, Aydınlıkevler

Sincan

Ulubatlı Hasan, Gazi Osman Paşa, Fatih, Ahi Evran, Tuğla Ocakları Mevkii, Törekent, Seyirce Mevkii

Etimesgut

Bağlıca, Yenibağlıca, Yapracık, Aşağıyurtçu, Yukarıyurtçu, Atayurt, Turkuaz, Alsancak, İstasyon, 30 Ağustos, Ayyıldız, Oğuzlar

Gölbaşı

Ballıkpınar, Hacılar, Hacı Hasan, Hacımuratlı, Gökçehöyük, İkizce, Oyaca, Yeşilçam, Oyaca Akarsu, Karşıyaka (bir kısmı)

Pursaklar

Mimar Sinan, Yunus Emre, Tevfik İleri, Ayyıldız, Merkez, Fatih, Saray Cumhuriyet, Saray Fatih, Karacaören