Cumhurbaşkanı Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda, bu artışın AK Parti ile millet arasında kurulan güçlü bağın bir göstergesi olduğunu vurguladı. Erdoğan, söz konusu başarıda emeği geçen teşkilat mensuplarını tebrik etti.

Paylaşımında, “AK Parti olarak üye sayımızı son dönemde 664 bin 568 artırdık, toplamda 11 milyon 543 bin 301’e ulaştık. AK Parti’nin milletin partisi olduğunun bir tezahürü olan, milletimizle kurduğumuz güçlü bağı yansıtan bu önemli başarıya imza atan teşkilatımızı yürekten tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.

AK Parti’nin kapısının herkese açık olduğunu belirten Erdoğan, ülkesine ve milletine faydalı olmak isteyen tüm vatandaşları parti çatısı altına davet etti. Erdoğan, Türkiye Yüzyılı vizyonuna vurgu yaparak şu değerlendirmede bulundu:

“Bizim kapımız; ülkesine, milletine faydalı olmak, AK Parti çatısı altında Türkiye Yüzyılı vizyonumuza katkıda bulunmak isteyen herkese açıktır. Türkiye’nin güçlü bir AK Parti’ye ve Cumhur İttifakı’na ihtiyacı vardır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasını “İnşallah partimizi ve ittifakımızı daha da büyütmeye ve güçlendirmeye devam edeceğiz” sözleriyle tamamladı. Paylaşımında #BizBüyükBirAileyiz etiketini kullandı.

