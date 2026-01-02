Edinilen bilgilere göre, cezaevinde rahatsızlanan Tayfun Kahraman, yapılan ilk değerlendirmelerin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla hastaneye sevk edildi. Kahraman’ın sağlık durumunun, uzun süredir tedavisini yürüten hekimlerin gözetiminde takip edileceği belirtildi.

Eşinden Açıklama

Tayfun Kahraman’ın eşi Dr. Meriç Demir Kahraman, yaşanan gelişmenin ardından yazılı bir açıklama yaptı. Kahraman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Eşim Tayfun Kahraman, yıllardır tedavisini üstlenen hekimlerin gözetiminde olacak. Bu süreç boyunca bizlerin yanında olan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca bu zorlu süreçte her türlü kolaylığı ve bilgilendirmeyi sağlayan Marmara Kapalı Cezaevi idaresi ve Adalet Bakanlığı yetkililerine de teşekkür ederim.”

Dr. Kahraman, açıklamasında ayrıca yaşanan sürece dair hukuki boyuta da dikkat çekerek, Anayasa Mahkemesi kararına vurgu yaptı ve şu değerlendirmede bulundu:

“Haklılığımız ve masumiyetimiz apaçık ortadayken, Anayasa Mahkemesi’nin kararı tartışmasız bir biçimde önümüze konmuşken tüm bunların yaşanmasından dolayı büyük bir keder duyuyorum. Artık adalet bizim için bir yaşam hakkı meselesidir.”

Tedavi Süreci Takip Ediliyor

Tayfun Kahraman’ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü, sağlık durumuna ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.