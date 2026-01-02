Sanıklar hakkında, “kimyasal silah kullanarak kasten öldürme” suçundan ayrı ayrı müebbet hapis, 5 kişinin zehirlenmesine ilişkin ise “silahla kasten yaralama” suçundan 20’şer yıla kadar hapis cezası istendi.

Olay Konak’ta Meydana Geldi

Olay, 11 Kasım 2024’te Konak ilçesi Kahramanlar Mahallesi’ndeki 4 katlı apartmanda yaşandı. En üst kattaki dairede yapılan ilaçlamanın ardından tüm bina sakinleri rahatsızlandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD KBRN ekipleri, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılanlar arasında 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı, annesi Raziye Kınalı, babası Recep Kınalı, üniversite öğrencisi Gizem Umay ve Yurdaer Çelikörs yer aldı. Kalbi 5 kez duran Altay bebek, yoğun bakımda 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Tarım İlaçları Kullanıldığı Tespit Edildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında AFAD ekipleri, binada yapılan incelemede kullanılan maddelerin yerleşim alanlarında kullanılması yasak olan tarım ilaçları olduğunu tespit etti. İlaçlamada “Kingphos” ve “Grainphos” adlı, insan sağlığına zararlı kimyasalların kullanıldığı belirlendi.

Adli Tıp Kurumu raporlarında, Altay bebeğin ölümünün fosfin gazına maruz kalması sonucu zehirlenme nedeniyle meydana geldiği ifade edildi.

Yeniden Tutuklandılar

Soruşturma kapsamında temizlik ve ilaçlama şirketinin sahibi ziraat mühendisi Bülent Öz ile ilaçlamaya yardımcı olan Eyüp Gödelezli daha önce tutuklanıp adli kontrolle serbest bırakıldı. Ancak Adli Tıp raporlarının dosyaya girmesinin ardından iki sanık hakkında yeniden gözaltı kararı verildi. Öz ve Gödelezli, çıkarıldıkları mahkemece tekrar tutuklandı.

“Gaz Ölçümleri Çok Yüksek”

İddianamede AFAD ekiplerince yapılan ölçümlerde, binadaki gaz değerlerinin olması gereken seviyenin çok üzerindeolduğu vurgulandı. Bilirkişi raporunda ise:

İnsan yaşam alanına uygun ilaç seçilmediği

İzolasyon ve tahliye tedbirlerinin alınmadığı

Apartman sakinlerine yeterli bilgilendirme yapılmadığı

İlaçlama sonrası gaz ölçümlerinin gerçekleştirilmediği

tespitlerine yer verildi.

2 Sanık Müebbet Hapis İstemiyle Yargılanacak

Savcılık, olayda asli sorumluluğun firma sahibi Bülent Öz’de olduğunu, Eyüp Gödelezli’nin ise dikkatsiz ve tedbirsiz davranışlarıyla sonucun meydana gelmesine neden olduğunu belirtti. Bu kapsamda iki sanık hakkında müebbet hapis cezası istendi.

Hazırlanan iddianame, İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanıkların önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.