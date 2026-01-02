AK Parti’yi, 1 milyon 922 bin 757 üye ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) takip etti.

TBMM’de Grubu Bulunan Partilerin Üye Sayıları

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan partiler arasında üye sayıları şu şekilde sıralandı:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP): 498 bin 21

İYİ Parti: 391 bin 731

DEM Parti: 16 bin 228

Saadet Partisi: 314 bin 86

Diğer Siyasi Partilerin Üye Sayıları

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı verilerine göre bazı siyasi partilerin kayıtlı üye sayıları ise şöyle:

Yeniden Refah Partisi: 652 bin 933

Demokrat Parti: 309 bin 27

DEVA Partisi: 125 bin 962

Büyük Birlik Partisi: 113 bin 675

Anahtar Parti: 105 bin 342

Gelecek Partisi: 60 bin 494

Zafer Partisi: 71 bin 84

Türkiye İşçi Partisi (TİP): 35 bin 547

Demokratik Sol Parti (DSP): 22 bin 763

Anavatan Partisi: 22 bin 517

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR): 15 bin 949

Bağımsız Türkiye Partisi: 14 bin 450

Vatan Partisi: 12 bin 311

Türkiye Komünist Partisi (TKP): 7 bin 9

HDP’nin Üye Sayısı da Açıklandı

Anayasa Mahkemesinde temelli kapatılması istemiyle davası devam eden Halkların Demokratik Partisinin (HDP)kayıtlı üye sayısı ise 3 bin 668 olarak kayıtlara geçti.

Üye Sayıları Yılda İki Kez Güncelleniyor

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, siyasi partilerin üye sayıları her yılın ocak ve temmuz aylarının ilk haftasındagüncellenerek kamuoyuyla paylaşılıyor.