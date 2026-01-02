AK Parti’yi, 1 milyon 922 bin 757 üye ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) takip etti.
TBMM’de Grubu Bulunan Partilerin Üye Sayıları
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan partiler arasında üye sayıları şu şekilde sıralandı:
-
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP): 498 bin 21
-
İYİ Parti: 391 bin 731
-
DEM Parti: 16 bin 228
-
Saadet Partisi: 314 bin 86
Diğer Siyasi Partilerin Üye Sayıları
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı verilerine göre bazı siyasi partilerin kayıtlı üye sayıları ise şöyle:
-
Yeniden Refah Partisi: 652 bin 933
-
Demokrat Parti: 309 bin 27
-
DEVA Partisi: 125 bin 962
-
Büyük Birlik Partisi: 113 bin 675
-
Anahtar Parti: 105 bin 342
-
Gelecek Partisi: 60 bin 494
-
Zafer Partisi: 71 bin 84
-
Türkiye İşçi Partisi (TİP): 35 bin 547
-
Demokratik Sol Parti (DSP): 22 bin 763
-
Anavatan Partisi: 22 bin 517
-
Hür Dava Partisi (HÜDA PAR): 15 bin 949
-
Bağımsız Türkiye Partisi: 14 bin 450
-
Vatan Partisi: 12 bin 311
-
Türkiye Komünist Partisi (TKP): 7 bin 9
HDP’nin Üye Sayısı da Açıklandı
Anayasa Mahkemesinde temelli kapatılması istemiyle davası devam eden Halkların Demokratik Partisinin (HDP)kayıtlı üye sayısı ise 3 bin 668 olarak kayıtlara geçti.
Üye Sayıları Yılda İki Kez Güncelleniyor
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, siyasi partilerin üye sayıları her yılın ocak ve temmuz aylarının ilk haftasındagüncellenerek kamuoyuyla paylaşılıyor.