Ramazan ayıyla birlikte sofralarda yerini alan geleneksel tatlı güllaç, bu yıl fiyatlarıyla gündemde. Özellikle süt, şeker, ceviz ve fıstık gibi temel malzemelere gelen zamlar, tatlının kilogram fiyatına da yansıdı.

Pastaneler ve tatlı imalathaneleri, artan girdi maliyetleri nedeniyle fiyatları güncellemek zorunda kaldıklarını belirtirken, vatandaşlar ise eski Ramazanları aradıklarını söylüyor.

Kilogram Fiyatı Yükseldi

Geçtiğimiz yıllara kıyasla güllacın kilogram fiyatında ciddi artış yaşandığı ifade ediliyor. Sade güllaç ile cevizli ve Antep fıstıklı seçenekler arasında da belirgin fiyat farkı oluştu. Özellikle fıstıklı güllaç, lüks tatlı kategorisine yaklaşan fiyat etiketiyle dikkat çekiyor.

Tatlıcı esnafı, en büyük maliyet artışının süt ve kuruyemiş kalemlerinde yaşandığını vurgularken, enerji ve işçilik giderlerinin de fiyatlara eklendiğini belirtiyor.

Vatandaş Porsiyonla Alıyor

Yüksek fiyatlar nedeniyle birçok kişi artık kilo yerine porsiyon tercih ediyor. Evde hazırlamak isteyenler ise market raflarındaki güllaç yapraklarının fiyatını görünce iki kez düşünmek zorunda kalıyor.

Ramazan denince akla gelen hafif ve sütlü tatlı olarak bilinen güllaç, bu yıl da sofraların vazgeçilmezi olmayı sürdürüyor; ancak artan fiyatlar nedeniyle birçok aile bütçe hesabı yaparak alışveriş yapıyor.

Uzmanlar, evde yapılan güllacın daha ekonomik olabileceğini belirtirken, temel malzemelerde indirim dönemlerinin takip edilmesini öneriyor. Ramazan boyunca tatlı talebinin sürmesi beklenirken, fiyatların bayrama doğru yeniden değişebileceği ifade ediliyor.