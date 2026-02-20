Başta un, yağ, şeker, bakliyat ve diğer temel tüketim ürünleri olmak üzere raf ve kasa fiyatları karşılaştırıldı; fiyat etiketi yönetmeliğine uygunluk kontrol edildi. Denetimlerde stok durumu ile raflardaki ürünlerin fiyat değişimleri detaylı şekilde incelendi.

Uygunsuzluk Tespitine 3 Bin 973 TL Ceza

İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde mevzuata aykırı durum tespit edilmesi halinde tutanak tutuluyor ve dosya Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk ediliyor. Nihai karar doğrultusunda her bir aykırılık için 3 bin 973 TL idari para cezası uygulanıyor.

Bakanlık, özellikle ramazan ayında artan talep nedeniyle fiyat hareketliliği yaşanmaması için kontrollerin aralıksız süreceğini bildirdi.

“81 İlde Eş Zamanlı Denetim”

Ankara İl Ticaret Müdürü Elif Tan, denetimlerin Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yürütüldüğünü belirterek şu açıklamada bulundu:

“Bakanlığımız talimatları doğrultusunda 81 ilde, ramazan ayı öncesi ve ramazan ayı boyunca fiyat hareketliliğine mahal vermemek adına yerel ve ulusal zincir marketlerde; başta temel gıda ve tüketim ürünleri olmak üzere haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında yoğun bir şekilde denetimlerimize devam etmekteyiz.” Borsa günü pozitif kapattı İçeriği Görüntüle

Amaç: Tüketiciyi Korumak

Ticaret Bakanlığı, ramazan ayı boyunca tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için fiyat artışları, stokçuluk ve etiketsiz satışlara karşı denetimlerin süreceğini vurguladı.

Yetkililer, vatandaşların karşılaştıkları fiyat ihlallerini ilgili kurumlara bildirmelerinin denetim süreçlerine katkı sağlayacağını belirtti.