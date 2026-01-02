Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çocuklara yönelik şiddetin toplumu derinden yaraladığını belirterek, “Masumiyetin timsali çocuklara yönelik her türlü şiddet, geleceğe ihanettir” ifadelerini kullandı.

Fatih’te 2 Aylık Bebeğin Ölümü: 4 Tutuklama

Bakan Tunç, İstanbul’un Fatih ilçesinde 2 aylık bebeğin ölümüyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin, ‘kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi’ suçundan tutuklandığını duyurdu.

Antalya’da 1 Yaşındaki Bebeğe Şiddet

Tunç, açıklamasında Antalya’da yaşanan başka bir olaya da değindi. Antalya’da 1 yaşındaki bir bebeğe fiziki şiddet uygulanmasıyla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını belirten Tunç, şüpheli şahsın ‘altsoya karşı eziyet’ suçundan tutuklandığını ifade etti.

“Hukuk Önünde En Ağır Şekilde Hesap Sorulacak”

Adalet Bakanı Tunç, çocuklara yönelik şiddet ve ihmale karşı hukuk devletinin tavizsiz duruş sergileyeceğini vurgulayarak, bu tür suçları işleyenlerin adalet önünde en ağır şekilde hesap vereceğini kaydetti.