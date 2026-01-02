AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının siyasi partilerin üye sayılarına ilişkin resmi verilerini değerlendirdi.

Büyükgümüş, AK Parti’nin üye sayısındaki artışa dikkat çekerek, “Bu güçlü tablo, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürüttüğümüz siyaset anlayışına milletimizin duyduğu güvenin açık bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.

“Türkiye Yüzyılı Hedeflerine İnançla Yürüyoruz”

Paylaşımında parti teşkilatlarına da teşekkür eden Büyükgümüş, AK Parti’nin büyük bir aile olduğunu vurguladı. Büyükgümüş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“AK Parti, bu liderlik etrafında kenetlenmiş, Türkiye Yüzyılı hedeflerine inançla yürüyen büyük bir ailedir. Bu büyük aileyi her geçen gün daha da büyüten tüm teşkilat mensuplarımıza ve AK Parti ailemize katılan her bir yol arkadaşımıza gönülden teşekkür ediyorum.”

AK Parti Üye Sayısında Artış Dikkat Çekti

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının açıkladığı son verilere göre AK Parti, Türkiye’de en fazla üyeye sahip siyasi parti olma özelliğini korurken, son dönemde yaşanan üye artışı da dikkat çekti.