Adalet Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, basında yer alan haberlerin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu vurgulandı. Açıklamada, söz konusu haberde iddia edilen infaz sürelerinin eşitlenmesi yönünde bir düzenlemenin bakanlığın gündeminde olmadığı belirtildi.

“Erken Tahliye İddiası Asılsız”

Haberde yer alan, “yapılacak düzenleme ile 10 yıl hapis cezası alan bir hükümlünün 5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra kalan süresini dışarıda geçirebileceği” ve “cezasının yüzde 50’sini çeken hükümlülerin tahliye edileceği” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Kamuoyu Yanıltılmamalı

Bakanlık açıklamasında, infaz sistemiyle ilgili kamuoyunda yanlış algı oluşturabilecek haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı. Mevzuatta yapılacak olası değişikliklerin ancak resmi kanallar aracılığıyla duyurulacağı hatırlatıldı.