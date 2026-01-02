Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Saruhanlı’da yaptırılan Muharrem Ekici Gençlik Merkezi’nin açılış törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, törende AK Parti’li Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Yılmaz’ın da yer almasına dikkat çekti.

Özel, “Rakip partiden bir siyasetçinin bu toplantıyı onurlandırması çok önemli. Açılışlar kavga günü değil, birlik ve beraberlik günüdür” ifadelerini kullandı.

“Manisa’da Kutuplaşma Değil Kucaklaşma Kazandı”

Konuşmasında Manisa’daki siyasi değişime de değinen Özgür Özel, geçmiş seçim sonuçlarını hatırlatarak şunları söyledi:

“Biz Manisa’da sağ-sol, Alevi-Sünni, Kürt-Türk demeden, insana dokunan bir siyaset yaptık. Kimseyi iyi gününde de kötü gününde de yalnız bırakmadık. Bunun karşılığını aldık, Manisa’da yüzde 60 oy aldık.”

Özel, son anketlerde CHP’nin Manisa’da 6 milletvekilliğini garantilediğini, 7’nci milletvekilliği için güçlü bir yarış olduğunu da vurguladı.

“İktidar Partisinin Genel Başkanı Olarak Geleceğim”

CHP lideri Özel, konuşmasında iddialı mesajlar da verdi. “Ant olsun ki bir gün bu memleketime iktidar partisinin genel başkanı olarak geleceğim” diyen Özel, ekonomi ve sosyal adalet konularında dikkat çeken vaatlerde bulundu.

Özel, “Kıyma fiyatı bugün Manisa’da 550 liraysa, CHP iktidarında tüm Türkiye’de bugünkünün üçte biri olacak. Hiçbir çocuk yoksulluğu miras almayacak. Çiftçi yeniden milletin efendisi olacak” ifadelerini kullandı.

“CHP İktidarında Türkiye Saruhanlı Gibi Olacak”

Siyasi ayrışmanın sona ereceğini belirten Özgür Özel, “Nasıl Saruhanlı’da CHP’li, AK Partili, MHP’li birbirini seviyorsa, CHP iktidarında Türkiye’de de kutuplaşma bitecek, kucaklaşma başlayacak” dedi.

“Atatürk’e Söz Verdik, Dünya Devi Olacağız”

Özel, konuşmasının sonunda belediyelere de çağrıda bulunarak CHP’li belediyelerin açılışlara AK Parti ve MHP’li yöneticileri davet etmesini istedi. “Bu ülkenin gerginlikten çıkması gerekiyor” diyen Özel, sözlerini şöyle tamamladı:

“Omuz omuza kalkınmaya yürüyeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e söz verdik, dünya devi olacağız. 2026’da bu yürüyüşü başlatıyoruz.”