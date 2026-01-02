Sarı-lacivertli kulüp, bedelli sermaye artırımına ilişkin izahnameyi Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Açıklamaya göre, yüzde 400 oranında sermaye artırımı yapılacak. Mevcut 1 milyar 250 milyon liralık sermaye, 6 milyar 250 milyon liraya yükseltilecek.

Nominal değeri 1 TL olan paylar için yeni pay alma hakları her pay başına 2 TL bedelle kullandırılacak.

Hedeflenen Net Gelir 9,9 Milyar Lira

Yapılacak sermaye artırımıyla 10 milyar lira gelir elde edilmesi planlanırken, 24 milyon 777 bin 500 liralık arz gideri düşüldükten sonra kulübe 9 milyar 975 milyon 222 bin 500 lira net fon sağlanması hedefleniyor.

Gelirin Yüzde 70’i Borçlara Ayrılacak

Fenerbahçe Kulübü, elde edilecek gelirin kullanım alanlarını da kamuoyuyla paylaştı. Buna göre:

Yüzde 70’i finansal borçların kapatılmasında

Yüzde 20'si futbolcu maaşları ve transfer ödemelerinde

Yüzde 10’u ise vergi borçlarının ödenmesinde kullanılacak

Sermaye artırımıyla kulübün mali yapısının güçlendirilmesi ve borç yükünün önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor.

Fenerbahçe Finansal Yapısını Güçlendirmeyi Amaçlıyor

Son yıllarda finansal disiplin vurgusu yapan Fenerbahçe yönetimi, bu adımla birlikte kulübün sürdürülebilir mali yapıya kavuşmasını ve sportif başarıya daha sağlam bir zeminde ulaşmasını amaçlıyor.