Antalya’nın Kaş ilçesinde geçen ay oynanan amatör küme futbol karşılaşması, devre arasında yaşanan şiddet olayıyla gündeme gelmişti. 13 Aralık’ta Kaş Ağullu Futbol Sahası’nda oynanan 1923 Kaş Spor – Kaş Belediyespor maçında, tribünlerde çıkan olaylar sonrası eski milli futbolcu İbrahim Kaş’ın, futbolcu velisi Ogün Özdemir’i (53) darbettiği öne sürülmüştü.

İddiaya göre, Kaş Belediyespor’da yardımcı antrenörlük yaptığı belirtilen İbrahim Kaş, tribünden çıkan Özdemir’e arkadan saldırdı. Kaş’ın tekme atması sonucu yere yığılan Özdemir’in bilincini kaybettiği, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince önce Kaş Devlet Hastanesi’ne, ardından Antalya Şehir Hastanesi’ne sevk edildiği bildirildi.

Çenesi Kırıldı, Şikayetçi Oldu

Hastanede yapılan kontrollerde Ogün Özdemir’in çenesinde kırıklar tespit edildi. Özdemir’in şikâyeti üzerine gözaltına alınan İbrahim Kaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elmalı Cezaevi’ne gönderildi.

Olay günü yaşananları hatırlamadığını belirten Özdemir, gözlerini ambulansta açtığını ifade ederek, saldırının hiçbir tartışma ya da provokasyon olmadan gerçekleştiğini söyledi.

“Hayatım Tehlikeye Girdi”

Tedavisinin sürdüğünü söyleyen Ogün Özdemir, yaşananları “vahşet” olarak nitelendirerek, “O an hayata dönmeyebilirdim. 13 yaşında bir oğlum var. Böyle insanların toplum içinde olması tehlikeli” ifadelerini kullandı.

‘Kasten Yaralama’ Davasında Tahliye Kararı

İbrahim Kaş hakkında ‘kasten yaralama’ suçundan hazırlanan iddianameyle dava açıldı. Bugün görülen tutukluluğun gözden geçirilmesi duruşmasında, mahkeme Kaş’ın tahliyesine karar verdi.

Davanın ilerleyen duruşmalarda görülmeye devam edeceği öğrenilirken, karar spor camiasında ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.