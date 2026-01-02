Ankara’nın kalbi Kızılay Meydanı… Günün her saati kalabalık, her köşesi ayrı bir hikâye.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Bu hikâyelerden biri de tam 25 yıldır balık tezgâhının başında duran Balıkçı Hamit Kaymakçı’ya ait. Çeyrek asrı aşan meslek hayatında krizler, zamlar, bolluk dönemleri ve yokluklar gören Kaymakçı, bugün gelinen noktayı “mücadelenin hiç bitmediği bir hayat” sözleriyle özetledi.

“Biz bu sektörde 25 senedir varız” diyen Kaymakçı, balıkçılığın yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda sabır ve direnç işi olduğunu vurguladı. Her sabah erken saatlerde tezgâhını açan Kaymakçı için hayat, yıllardır aynı döngüde ilerliyor: çalışmak, direnmek ve ayakta kalmaya çalışmak.

“BALIK PAHALI DEĞİL, VATANDAŞIN ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ”

Son dönemde en çok duyduğu cümlelerden birinin “Balık çok pahalı” olduğunu söyleyen Hamit Kaymakçı, asıl sorunun fiyatlardan çok alım gücündeki ciddi düşüş olduğuna dikkat çekti: “Balık pahalı değil. İnsanların cebindeki para eridi. Eskiden kilosuyla balık alan vatandaş, şimdi gramla soruyor. Bakıyor, soruyor, geçiyor. Alamıyor.”

Ekonomik şartların vatandaşı zorladığını dile getiren Kaymakçı, kimi zaman balıkların elde kalmaması için müşterilerine yüzde 50’ye varan indirimler yaptığını söylüyor. “Yeter ki vatandaş alsın, evine balık götürebilsin” diyen Kaymakçı, esnaf olarak kendi kazancından feragat etmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

“FAKİR CAN ÇEKİŞİYOR, ORTA HALLİ KAYGIYLA YAŞIYOR”

Toplumdaki gelir dağılımı adaletsizliğine de değinen Balıkçı Hamit, Türkiye’de sınıflar arasındaki uçurumun her geçen gün daha da derinleştiğini savundu: “Zengin çok zengin oldu. Ultra zenginler villalarda, yatlarda, katlarda yaşıyor. Kimi yurt dışında, kimi şehir merkezlerinde çok rahat. Fakir ise sürünüyor. Can çekişiyor. Orta halli de ‘ne zaman başıma bir şey gelecek’ korkusuyla yaşıyor.”

Kaymakçı’ya göre orta kesim, her an bir sağlık sorunu, bir iş kaybı ya da ani bir masrafla yoksulluğa düşme kaygısı taşıyor. “Zenginin böyle bir derdi yok. Fakir zaten geçinmenin peşinde. Orta halli ise hayat kaygısıyla boğuşuyor” sözleriyle tabloyu özetledi.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.