Usta yazar Ahmet Ümit’in 2010 yılında yayımlanan ve geniş bir okur kitlesine ulaşan “İstanbul Hatırası” adlı polisiye romanı, Netflix için diziye uyarlanıyor. Proje, ANS Prodüksiyon ve Evrensel Productions yapımcılığında hayata geçirilecek.

Dizinin yönetmen koltuğunda, son olarak “Mezarlık” dizisinin 3. sezon çekimlerini tamamlayan deneyimli yönetmen Abdullah Oğuz yer alacak.

Çekimler Mart Ayında Başlayacak

“İstanbul Hatırası” dizisinin başrolünde yer alan Başkomiser Nevzat karakteri için Nejat İşler’e teklif götürüldü. Ünlü oyuncunun projeye olumlu yaklaştığı öğrenildi. Dizinin çekimlerinin Mart ayında İstanbul ve çevresinde başlaması planlanıyor.

İlk sezonu 8 bölüm olarak hazırlanan dizi, tarihi yarımadada işlenen sıra dışı bir cinayetle başlayacak ve İstanbul’un tarihsel dokusu eşliğinde izleyiciyle buluşacak.