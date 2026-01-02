Yangın, Antakya Mobilyacılar Sitesi’nde bulunan bir sünger deposunda sabahın erken saatlerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangının çevredeki iş yerlerine yayılmasını önledi.

Yangın sonucu depoda bulunan süngerler ve diğer malzemeler tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.