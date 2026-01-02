2026 yılından itibaren geçerli olacak yeni emekli ve memur maaşlarına ilişkin geri sayım başladı. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı yeni yılda alacakları zam oranında. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 5 Ocak Pazartesi günü aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

Bilindiği üzere SSK ve Bağkur emeklileri doğrudan 6 aylık enflasyon farkını maaşlarına zam olacak alırken, memur ve memur emeklileri de toplu sözleşme ve enflasyon rakamları üzerinden değerlendiriliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN YASAL DÜZENLEME

Mevcutta 16.881 TL olan en düşük emekli aylığına yapılacak bir iyileştirme için yasal düzenleme gerekli. Geçtiğimiz dönemde en düşük emekli aylığına doğrudan 6 aylık enflasyon oranında artış yapılmış, ilave bir refah payı eklentisi olmamıştı.

Şu anda tatilde olan Meclis, önümüzdeki hafta başlayacağı çalışmalarla, en düşük emekli aylığının kaç lira olacağını tespit edecek.

ENFLASYONDA BEKLENTİ NE?

Merkez Bankası’nın finansal ve reel sektörden toplam 72 katılımcıyla gerçekleştirdiği Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre aralıkta aylık enflasyonun %1.08, yıllık enflasyonun ise %31.17 seviyesinde gelmesi bekleniyor. Merkez Bankası’nın son enflasyon raporunda ise yıl sonu tahmini %31-33 aralığında açıklanmıştı.

EMEKLİLERE NE KADAR ZAM OLACAK?

Temmuz ile Kasım ayındaki enflasyon %11,21 olarak kesinleşti. Aralık ayı için Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’nde enflasyon %1,08, yıl sonu ise %31,17 olarak beklenmektedir.

Anadolu Ajansı anketinde ise aralıkta enflasyonun ortalama %0,96 yıl sonunu ise %31 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Anadolu Ajansı beklentisine göre altı aylık enflasyon farkını %12,28 olarak hesaplayabiliriz.

İŞTE ZAM SENARYOLARI

Merkez Bankası’nın güncel tahminlerine göre; SSK ve Bağ-Kur emeklileri için önümüzdeki yılın ilk 6 ayında uygulanacak artış oranı yüzde 13-16 aralığında olacak.

Memur ve emeklileri ise yüzde 18-20 arasında artış alacak. Bu doğrultuda, dul ve yetim aylıkları hariç en düşük 16 bin 881 TL olarak ödenen SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı, gerçekleşecek enflasyon oranına göre şöyle olacak:

- Yüzde 13 artış olursa 19 bin 75 TL,

- Yüzde 14 artış olursa 19 bin 244 TL

- Yüzde 15 artış olursa 19 bin 413 TL

- Yüzde 16 artış olursa 19 bin 581 TL olacak.

Yani 2026’da en düşük emekli aylığı en az 19 bin TL, en çok ise 19 bin 500 TL olacak.